Fazenda acena com investimentos em infra-estrutura O Ministério da Fazenda sinaliza com a possibilidade de investimentos em infra-estrutura nos próximos anos, com a consolidação do ajuste fiscal. Segundo o estudo Reformas microeconômicas e crescimento de longo prazo, desde abril de 2004 o governo vem desenvolvendo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) um projeto piloto para melhorar a qualidade do gasto e aumentar a relação custo benefício dos investimentos. Esse projeto, de acordo com o documento, vai se estender por três anos para "permitir o fortalecimento institucional e dar capacidade de planejamento aos órgãos do Governo Central" (Tesouro, Banco Central e Previdência). Isso dará oportunidade para acelerar o gasto em algumas áreas específicas, como recuperação de estradas. O estudo faz um breve relato das últimas décadas, dizendo que historicamente, no caso brasileiro, os investimentos em infra-estrutura foram realizados com recursos públicos. A partir dos anos 80, houve uma deterioração do resultado fiscal do Estado e o Brasil ainda se encontra num processo de ajuste com o objetivo de melhorar a capacidade de realização de investimentos por parte do governo. Nesse contexto, o estudo diz que é "essencial que se crie um ambiente favorável e seguro para que a iniciativa privada realize os investimentos necessários em projetos de infra-estrutura que apresentem retorno financeiro positivo". A partir daí, o Estado poderia se concentrar em políticas sociais. O estudo cita o projeto que reestrutura as agências reguladoras em tramitação na Câmara. Segundo o documento, esta proposta do governo tem o objetivo de gerar estabilidade regulatória reduzindo os custos de transação e criando um ambiente favorável a novos investimentos. A Fazenda entende que a existência de um marco regulatório sólido e eficiente constitui condição necessária a construção de um bom ambiente de negócios e à atração de investimento para o País. "A estabilidade legal e institucional praticamente bastam para dar garantias e previsibilidade ao empresário e convencê-lo a realizar seu investimento."