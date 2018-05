Fazenda autoriza empréstimos a Fortaleza e Roraima O ministro da Fazenda, Guido Mantega, autorizou nesta sexta-feira, 12, que a União avalize dois empréstimos feitos pela Caixa, um para a cidade de Fortaleza (CE) e outro para o Estado de Roraima. As autorizações estão publicadas em despachos no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Com as decisões, o município de Fortaleza poderá obter crédito de R$ 141,7 milhões da Caixa.