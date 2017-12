Fazenda autoriza reajuste de tarifas dos Correios O Ministério da Fazenda autorizou o Ministério das Comunicações a reajustar as tarifas de serviços postais e telegráficos, nacionais e internacionais, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Também hoje passam a vigorar os novos preços. A tarifa de uma carta comercial vai variar de R$ 0,85 a R$ 4,45, dependendo do peso e a tarifa da carta não comercial ficará entre R$ 0,55 a R$ 3,70.