Fazenda autoriza Sergipe a contratar três empréstimos O Ministério da Fazenda autorizou nesta quarta-feira, 31, a garantia da União para três empréstimos externos do Estado de Sergipe. O Estado pretende contratar do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) um valor de até US$ 5,8 milhões para aplicar no seu Projeto de Modernização Fazendária. Um outro contrato será com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 150 milhões. O terceiro contrato refere-se a 10,3 milhões em direitos especiais de saque do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida). Os despachos com as autorizações são assinados pelo ministro Guido Mantega e estão publicados no Diário Oficial da União de hoje.