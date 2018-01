Fazenda confirma que renúncia fiscal será de R$ 3,9 bi O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, explicou na tarde de hoje que o pacote de desoneração tributária anunciado hoje resultará numa renúncia fiscal de R$ 3,9 bilhões. Esse valor leva em consideração os anos de 2004 e 2005 e o total das seis medidas anunciadas pela Fazenda e as já definidas anteriormente, como a mudança da tributação do Imposto de Renda este ano e a desoneração dos tributos do arroz, feijão e farinha de mandioca. Segundo ele, deste total de R$ 3,9 bilhões, R$ 1,4 bilhão serão renunciados em 2004 e R$ 2,5 bilhões no próximo ano. De setembro deste ano a agosto de 2005, estas medidas vão provocar uma renúncia fiscal total de R$ 3,05 bilhões, também incluindo as duas medidas anteriores. Veja mais informações sobre o assunto nos links abaixo.