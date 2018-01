Fazenda contesta interpretação do STJ sobre horas extras O Ministério da Fazenda divulgou nota para esclarecer que o Imposto de Renda deve incidir sobre os pagamentos de horas extras recebidos pelos trabalhadores. A nota, assinada pela Procuradoria Geral da Fazenda, é uma contestação à notícia de que o STJ teria decidido que o Imposto de Renda (IR) não incide sobre os valores recebidos pelos trabalhadores a título de hora extra. Segundo o texto da Fazenda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é "pacífica" no sentido de que o IR incide, sim, sobre esses valores. "São vários os precedentes nesse sentido, inclusive da Primeira Seção daquele tribunal, órgão que pacifica as divergências entre as turmas de direito público", afirma a nota. O texto lembra que, em julgamento realizado em 20 de outubro de 2005, a Primeira Turma do STJ se pronunciou não sobre a não-incidência do Imposto de Renda sobre a hora extra, mas sobre a chamada "indenização de horas trabalhadas" paga pela Petrobrás a seus empregados por força de convenção coletiva de trabalho, a qual, segundo a nota da Fazenda, "incontroversamente", não é caracterizada como hora extra. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, órgão que representa judicialmente a União em matéria tributária, resolveu divulgar nesta sexta-feira a nota de esclarecimento, reiterando que, ao contrário do que foi afirmado nas notícias, o STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que o IR incide sobre a hora extra do trabalhador. A Versão do STJ De acordo com o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ, as verbas relativas ao pagamento de horas extras são isentas de Imposto de Renda. Essa posição teve por base a idéia de que o imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer natureza. E os valores relativos às horas extras não são renda nem proventos. Para os ministros, a indenização especial, o 13º salário, as férias, o abono pecuniário, quando não gozados, assim como a indenização de horas trabalhadas, conhecidas como hora extra, não configuram acréscimo patrimonial de qualquer natureza ou renda, não sendo, assim, sujeitas à incidência do imposto. A afirmação condiz com o disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional.