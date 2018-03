Fazenda: crescimento deve ficar entre 4,5% e 5% em 2010

Em relação ao cenário de muitos analistas de que a inflação vai se acelerar fortemente no fim de 2010, Barbosa ponderou: "Não acho que a inflação vai subir no fim do ano que vem. Deve haver um fechamento do hiato do produto, mas a taxa de câmbio vai puxar a inflação para baixo".

Ele ainda ressaltou que a economia mal saiu da crise e, por isso, não vê perigo para a trajetória da inflação. "Considerações muito enfáticas sobre o que vai acontecer daqui a mais de um ano e meio, em uma economia mundial que se recupera da pior crise em 80 anos, não condiz com a incerteza e a volatilidade que a economia experimentou nos últimos 12 meses", afirmou o secretário. Ele afirmou que o mercado também erra projeções e lembrou que no ano passado ninguém no mercado previa juros abaixo de 10% e hoje a Selic está em 8,75% ao ano.