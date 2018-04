Fazenda denuncia cartel de Belgo, Gerdau e Barra Mansa A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, divulgou há pouco um parecer técnico recomendando ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a condenação das siderúrgicas Gerdau, Belgo Mineira e Barra Mansa por formação de cartel no mercado de vergalhões. A análise feita pela Secretaria identificou condições econômicas no mercado de vergalhões que favorecem, entre as empresas, "acertos prejudiciais à livre concorrência". De acordo com a nota da Seae, essas condições são o alto grau de concentração, a elevada participação de mercado das três empresas, a baixa probabilidade de entrada de concorrentes no setor e a ausência de produtos substitutos. "As evidências econômicas foram confirmadas por depoimentos de clientes, funcionários e ex-funcionários das siderúrgicas, nos quais foi descrita a conduta anticompetitiva", afirmam os técnicos da Seae na nota. De acordo com a Seae, as três siderúrgicas estão fazendo a divisão de clientes por meio de duas práticas específicas: a discriminação de preços aos compradores e os estabelecimento de tabelas de revenda a serem seguidas pelas empresas distribuidoras de vergalhões. "A discriminação de preços, com o estabelecimento de cotações mais elevadas para clientes cativos de outra companhia siderúrgica, objetivou operacionalizar o cartel. Portanto, cada uma das empresas participantes do cartel, ao fixar preços mais elevados para consumidores habituais de outro fornecedor, de forma a não concorrer com o mesmo, tinha como objetivo garantir a divisão do mercado". A Secretaria recomenda ao Cade a condenação das três siderúrgicas com o estabelecimento de multa pecuniária e a publicação da decisão, custeada pelas acusadas, em jornais de grande circulação nacional. A nota da Seae esclarece ainda que o parecer será incorporado ao processo administrativo aberto a partir de uma representação do Sinduscon e do Secovi de São Paulo. Portanto, o parecer não tem caráter decisório ou vinculante e será utilizado apenas como subsídio pelo Cade no julgamento do caso.