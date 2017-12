Fazenda divulga nesta segunda termos do acordo com o FMI O Ministério da Fazenda divulga nesta segunda-feira os termos finais do novo acordo fechado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Fundo Monetário Internacional. O acordo foi aprovado na sexta-feira à noite pela diretoria executiva do Fundo. Mas somente neste domingo a Fazenda confirmou a aprovação. O FMI, ao contrário do que costuma fazer, não divulgou comunicado oficial após a reunião da diretoria. A extensão do acordo com o FMI - o primeiro negociado pelo governo do PT - garantirá o direito de o Brasil sacar US$ 14 bilhões em 2004. O Brasil só sacará os recursos na eventualidade de a economia ser afetada por turbulências no cenário internacional que venham a comprometer as contas externas. Ao anunciar o fechamento do acordo, ao lado da vice-diretora-gerente do FMI, Anne Krugger, que veio ao Brasil para negociar os detalhes do novo programa, o ministro da Fazenda justificou a medida como preventiva para assegurar a retomada do crescimento. As metas fiscais para 2004 foram mantidas em 4,25%. O governo, porém, negociou com o FMI um folga fiscal para investir R$ 2,9 bilhões para investimentos do setor público na área de saneamento. A equipe econômica também negociou uma reprogramação dos compromissos de pagamento do Brasil com o fundo para 2005, 2006 e 2007.