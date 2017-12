Fazenda e BC fazem ação conjunta para conter estragos na economia

As operações no mercado financeiro no Brasil ainda não haviam começado quando Henrique Meirelles saiu do seu gabinete, no quinto andar do Ministério da Fazenda, e foi para o prédio anexo ao principal, na Esplanada dos Ministérios. De lá, onde ficam as mesas de operação do Tesouro Nacional, o ministro da Fazenda acompanhou a abertura do mercado de juros, sob o impacto das incertezas em relação à economia brasileira depois do terremoto político que abalou Brasília com as acusações do dono da JBS, Joesley Batista.

Na noite anterior, o ministro já tinha acertado com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, uma ação conjunta para o governo enfrentar o dia difícil que se anunciava. Ao lado da secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, e do secretário de Política Econômica, Fábio Kanczuk, Meirelles quis saber sobre o funcionamento das mesas de títulos domésticos e externos que ficam em duas salas no primeiro andar do prédio anexo.

O acesso é restrito até mesmo para os funcionários da casa. É por meio dessas duas mesas de operação que o Tesouro acompanha a evolução do mercado de juros e o preço dos seus papéis para traçar sua estratégia de venda de títulos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Tesouro cancelou ontem leilões de venda e títulos e anunciou a operação de recompra com venda simultânea dos papéis para esta semana. O BC ofereceu contratos de swap cambial para segurar a volatilidade do dólar diante de um mercado altamente estressado.

A atuação conjunta da Fazenda e do BC não impediu a pior sessão desde a crise financeira de 2008, com forte desvalorização do real. Apesar disso, na avaliação do governo, a determinação demonstrada pela equipe econômica surtiu efeito. E essa estratégia de usar todos os instrumentos à disposição para garantir liquidez ao mercado permanecerá durante o período de volatilidade, que pode durar ainda um bom tempo, diante das incertezas em relação aos desdobramentos da crise política.

“A preocupação é deixar o mercado funcional”, disse um assessor da Fazenda. Tática semelhante foi adotada por Meirelles em 2008 quando, no comando do Banco Central, garantiu liquidez aos mercados sem comprometer o estoque das reservas internacionais.