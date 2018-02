Fazenda estaria pressionando por saída de Torós

Fora do governo, fontes do Ministério Público ouvidas pelo Grupo Estado informaram ontem que o diretor poderá ser alvo de uma ação para investigar a eventual quebra de sigilo. Na reportagem, está relatado um episódio que mostra que um diretor do BC deu ao então presidente do Banco do Brasil, Antônio Lima Neto, informações sobre o estado financeiro do Banco Votorantim.

Lima Neto, segundo a reportagem, pediu ao interlocutor do BC que a informação não fosse divulgada. "Não espalha essa história do Votorantim", teria pedido o presidente do BB ao diretor do BC. Dois meses depois da conversa, o banco federal adquiriu metade do Votorantim por R$ 4,2 bilhões. A assessoria do BC, no entanto, confirmou que o diretor tem hoje compromisso público marcado em seminário no Rio de Janeiro, onde vai representar o banco. Segundo o órgão, Torós não estava disponível ontem para comentar o assunto.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, segundo fontes, teria ficado particularmente irritado com as acusações de Tóros de que ele, Mantega, teria causado sérios prejuízos ao declarar, em entrevista coletiva, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia proibido o BC de usar das reservas para ajudar a acalmar o mercado. Segundo a Fazenda, nesse mesmo dia, o ministro deu uma entrevista defendendo a utilização "de forma inteligente" as reservas internacionais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.