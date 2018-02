Fazenda mantém projeção de 4% para 2006, mas já admite revisão O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Julio Sergio Gomes de Almeida, disse nesta sexta-feira que a pasta mantém a projeção de 4% para o crescimento da economia em 2005, mas admitiu que o número poderá ser revisto. "Na próxima semana saem os números da produção industrial (IBGE), e aí teremos um quadro mais claro sobre como a atividade se comportou no terceiro trimestre", afirmou. Ele reiterou que, após a análise desses dados, a estimativa da Fazenda poderá convergir para a taxa divulgada na quinta-feira pelo Banco Central, que reduziu a projeção de 4% para 3,5%. No entanto, ressaltou, é muito cedo para saber se essa revisão acontecerá, até porque os indicadores antecedentes de produção relativos ao terceiro trimestre são positivos, como os já divulgados pela Anfavea sobre produção e venda de veículos.