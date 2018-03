Fazenda não dá explicação sobre decreto do Fundo Soberano

Em meio às dúvidas que pairam no mercado sobre a regulamentação do Fundo Soberano do Brasil (FSB), publicada nesta terça-feira, 29, no Diário Oficial, o Ministério da Fazenda informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o Tesouro não vai dar explicações sobre o decreto.

Tanto o Tesouro quanto a assessoria da Fazenda não dizem os motivos pelos quais não haverá explicação sobre o decreto publicado. Desde cedo, são muitas as solicitações da imprensa ao Ministério e ao Tesouro para maior detalhamento da regulamentação.

Durante a tarde jornalistas fizeram pressão junto à secretaria do Tesouro, que, no entanto, despistou os repórteres, reunindo-os numa sala, enquanto o secretário-adjunto Cleber Oliveira passava nas proximidades, sem poder ser interpelado.