Fazenda preocupa-se com demora na discussão sobre CPMF

O líder do governo na Câmara, deputado José Múcio Monteiro, disse nesta quarta-feira, 13, que há no Ministério da Fazenda uma certa preocupação como ritmo de discussão no Congresso da prorrogação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e da Desvinculação de Receitas da União (DRU). Monteiro reuniu-se com o secretário executivo do Ministério, Nelson Machado, para discutir as matérias de interesse do governo no Congresso. Segundo José Múcio, Machado fez questionamentos em torno da discussão da CPMF e CRU, manifestando particular preocupação com o fato de que, para não haver descontinuidade da cobrança da CPMF , ela tem que ser aprovada até setembro. O líder do governo disse, no entanto, que não há risco de as duas propostas não serem aprovadas pelo Congresso pois são R$ 34 bilhões que o caixa da União não pode prescindir. "A oposição tem consciência disso", afirmou.