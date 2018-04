Fazenda projeta para agosto superávit comercial de US$ 1,4 bi A balança comercial deverá fechar o mês de agosto com um superávit de US$ 1,4 bilhão. A projeção, feita pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda no boletim Resenha, disponível na Internet (www.fazenda.gov.br/spe), considera que as exportações serão, na média, de US$ 263 milhões por dia e as importações, de US$ 197 milhões. A melhora no saldo comercial e por conseqüência no balanço de pagamentos é o trunfo com o qual a área econômica do governo conta para reduzir a desconfiança dos agentes de mercado com relação ao País. Os técnicos acreditam que a manutenção de saldos comerciais vigorosos por alguns meses ajudará a afastar temores sobre a capacidade de o Brasil honrar seus compromissos externos. Na avaliação dos técnicos da SPE, os números da balança comercial de agosto mostram a volta à normalidade no movimento de importações e exportações, que foram prejudicados pela greve dos fiscais da Receita Federal em maio e junho. A paralisação dos fiscais prejudicou não só o desembaraço das importações, como também atrasaram os embarques de produtos destinados ao mercado exterior. Agora, avaliam os técnicos, o movimento retornou a níveis semelhantes aos observados no início do ano. Com isso, as exportações tiveram aumento de 6,4% na comparação com agosto de 2001. Houve um forte aumento nas vendas de minérios (65,9%), petróleo e derivados (61,6%), suco de laranja (87,2%), fumo e sucedâneos (38,4%), produtos metalúrgicos (18,1%) e produtos básicos (19,3%). As importações, por sua vez, tiveram queda de 13,9%, explicada pela alta do dólar e pela queda no nível da atividade econômica no País. Com isso, houve queda em todas as categorias de produtos importados pelo Brasil, com exceção de bens de consumo não-duráveis como farmacêuticos (21,3%), cereais e produtos de moagem (12,9%), filamentos e fibras sintéticas (10,9%), leite e derivados (99,2%) e algodão (20,7%).