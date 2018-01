Fazenda quer parcelar o adiantamento do 13º salário de aposentados

BRASÍLIA - Depois de uma avaliação técnica, o Ministério da Fazenda vai propor o pagamento da metade do 13º dos aposentados em setembro e em outubro, segundo informaram fontes da equipe econômica ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado.

De acordo com as mesmas fontes, contribuiu para esse acerto a aprovação do projeto de lei de reoneração da folha de pagamentos das empresas nesta semana pelo Senado Federal. Também contribui positivamente o bom andamento das propostas de concessão que passaram a entrar no "radar do Tesouro".

Ao longo da semana, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tratou do assunto com a presidente Dilma Rousseff e os ministérios da Previdência Social e do Planejamento, a fim de fechar um acordo em torno da medida.

O adiantamento da metade do 13º dos aposentados do INSS em agosto tem sido feito desde 2006. Neste ano, porém, o governo havia decidido não antecipar o valor em agosto por causa das dificuldades financeiras nas contas públicas.