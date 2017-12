Fazenda proporá simplificação do sistema tributário O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, anunciou hoje, que o Ministério da Fazenda está trabalhando para simplificação e desburocratização do sistema tributário, atendendo à antiga reivindicação dos empresários. A declaração foi feita em resposta a uma pergunta do ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Mário Amato. Dirceu disse ainda que o governo pretende retomar a reforma da cobrança do ICMS logo após as eleições municipais. Em sua participação no 1º Fórum de Economia da FGV, organizado por entidades empresariais e sindicais, Dirceu defendeu uma união popular e empresarial para que sejam estabelecidas condições políticas para redução da taxa de juros. O ministro se disse um dos defensores da coalizão entre trabalhadores e empresários para a defesa do que chamou de problemas gravíssimos que o País enfrenta. Em nenhum momento Dirceu usou a expressão pacto nacional, usando apenas a expressão aliança. Juros podem subir Dirceu reforçou que a dinâmica macroeconômica atual no Brasil sempre usa a política monetária, com a alta dos juros, para enfrentar pressões inflacionárias. O ministro afirmou que o Banco Central deu sinais, em sua última ata, que não aceita essas pressões e tende a adotar uma política monetária mais restritiva. As conseqüências dessa eventual decisão, de acordo com ele, é a elevação do serviço da dívida (alta dos juros) e a possível desestimulação de novos investimentos. Dirceu disse ainda que o Brasil precisa olhar a agenda do desenvolvimento, deixando de lado a agenda da crise. Segundo ele, o País precisa se mobilizar em torno de quatro objetivos: a melhora da infra-estrutura; o aumento da escolaridade; investimento em tecnologia; e a promoção das reformas. Embora tenha feito a defesa de uma reforma política, o ministro disse acreditar que as reformas sindical e trabalhista avançarão antes. O ministro disse que o Governo Lula tem consciência desses desafios e está trabalhando para resolvê-los.