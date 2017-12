Fazenda realiza estudo sobre redução de IR na Bovespa O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse hoje que a pedido da Bovespa o ministério realiza um estudo sobre a redução do imposto de renda sobre as operações com ações. Segundo ele, ainda não há uma conclusão sobre o tema. "É um projeto que estamos estudando, assim como o do FGTS", disse Palocci em entrevista na Bovespa. O ministro reiterou que tem uma visão "positiva" sobre a proposta que permite a utilização de parte do FGTS para a compra de ações. "É uma mudança importante que poderia ajudar o mercado." Ele afirmou, no entanto, que o mais importante para a Bovespa seria o crescimento econômico do País. "Se ordenarmos a economia, o desenvolvimento do mercado de capitais virá naturalmente", afirmou. Hoje, a alíquota de IR na Bolsa é de 20%, igual à cobrada sobre as operações em renda fixa. O ministro disse que, desde o ano passado, quando o PT fez um estudo sobre o mercado de capitais, a pauta da Bolsa está sempre presente nos planos do governo. Para ele, é importante que as empresas se financiem de forma sadia, com suas próprias ações.