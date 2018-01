Fazenda troca 2º secretário em 19 dias

BRASÍLIA - A saída ontem de Tarcísio Godoy da secretaria executiva do Ministério da Fazenda, apenas 19 dias após ser anunciado como o “braço direito” de Henrique Meirelles no comando da pasta, expôs as primeiras divergências na equipe econômica do governo Michel Temer. Godoy, que era o número dois na hierarquia da Fazenda, será substituído pelo economista e diretor executivo de Produtos da BM&FBovespa, Eduardo Guardia.

É a segunda mudança no time inicial de Meirelles, que trocou esta semana o comando do Tesouro, substituindo Otavio Ladeira, remanescente da equipe econômica anterior, pela secretária de Fazenda do Espírito Santo, Ana Paula Vescovi.

Estado

Segundo apurou o, Guardia já tinha sido escolhido por Meirelles para ocupar um cargo na Fazenda desde o início da formação da sua equipe. Mas, precisava de um tempo para resolver assuntos particulares antes de se desligar da Bolsa de Valores. Pesou na troca de “vice-ministro” divergências de temperamento entre Meirelles e Godoy, que foi nomeado ontem mesmo para a presidência do IRB Brasil Re.

De acordo com fontes, o combinado entre Meirelles e Godoy era de que ele ficaria no cargo até a chegada de Guardia. O problema que surgiu depois, porém, foi que Godoy começou a trabalhar para permanecer no cargo, o que ampliou seu desgaste com Meirelles. A interlocutores, no entanto, Godoy disse que sua saída do governo já estava acertada desde o início.

Sem surpresa. A troca na equipe não pegou de surpresa a área técnica da Fazenda, que havia identificado diferenças de temperamento entre Godoy e Meirelles e rispidez no trato entre os dois.

Chamado para ser o homem de confiança do novo ministro, a postura considerada muitas vezes intransigente de Godoy ao defender suas ideias teria minado a sua capacidade de permanecer no posto. A postura ficava ainda mais acentuada em um período como o atual, de muitas indefinições sobre os formatos finais de medidas de ajuste fiscal

De acordo com fontes que conviveram com o agora ex-secretário, nas últimas três semanas a falta de paciência dele nas discussões estava prejudicando o ambiente para o debate de propostas. A situação ficou escancarada na última quarta-feira, quando 19 secretários estaduais de Fazenda se reuniram com Godoy para negociar uma saída para o impasse sobre as dívidas dos Estados com a União. Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), um acerto tem de ser fechado até o fim deste mês.

Escolhido para comandar as tratativas com os representantes dos Estados, Godoy nem mesmo apresentou a proposta da União. Pelo contrário, afirmou que os próprios governadores teriam de sentar com o ministro para resolver a questão. A atitude do ex-secretário criou mal estar entre parte do representantes estaduais, ainda mais pelo fato de a proposta – já noticiada pela imprensa – não ter sido levada a eles. Godoy ocupou o mesmo cargo na equipe do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Eles se aproximaram quando eram executivos do conglomerado Bradesco.