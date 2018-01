Fazenda vai propor privatização do Banco do Estado do Piauí O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, informou nesta terça-feira, ao final da reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento (CND), que o Ministério da Fazenda se comprometeu a apresentar, na próxima reunião, uma proposta de retomada do processo de privatização do Banco do Estado do Piauí (BEP). Segundo Bernardo, não foram tomadas decisões no encontro de hoje, mas foi apresentado um informe sobre o andamento desse processo, que já teve autorização do TCU (Tribunal de Contas da União), mas continua parado. Bernardo informou também que o Ministério da Fazenda fará um levantamento e apresentará uma proposta para levar adiante o processo de privatização do BEP. Além disso, segundo Bernardo, o CND recomendou ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) que faça avaliação patrimonial do Ceagesp, de São Paulo, e da Ceasa de Minas Gerais com vistas a uma futura privatização. Caso a privatização do BEP seja concretizada, este será o terceiro banco estadual a passar para a iniciativa privada no governo Lula. Já foram vendidos o Banco do Estado do Ceará (BEC) e o Banco do Estado do Maranhão (BEM). O Banco do Estado do Piauí foi federalizado em 2000, o que significa que está sob controle da União. Funciona hoje com uma estrutura bem pequena atuando em poucas cidades do estado e administrando a conta única do Estado. Está na Lista do Programa Nacional de Desestatização desde 2002 e a expectativa inicial era de que sua privatização fosse concluída em 2007. Também continua na lista do PND o Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), ainda sem data marcada para ser transferido para o setor privado.