Fazendas e zoológicos são opções de passeio As crianças que gostam de animais e do contato com a natureza também têm diversas opções de passeios durante as férias de janeiro. Zoológico, Zôo Safári (ex-Simba Safári), minifazenda, Estação Ciência e planetário são os locais indicados para a garotada interagir com a natureza. Confira abaixo preços e atividades. Estação Ciência A Estação Ciência é um museu interativo e centro de difusão científica e tecnológica da Universidade de São Paulo (USP). O visitante pode conhecer novos experimentos e pesquisas científicas através de exposições sobre ciência, tecnologia e informática. A estação ciência possui um painel que conta a origem do universo e o painel do mapa mundi, com luzes que identificam montanhas, cidades e bacias hidrográficas. O museu fica na rua Guaicurus, 1.274, Lapa, e funciona de terça à sexta das 8 ás 17h30min e aos sábados e domingos das 13 às 17h30min. A entrada é gratuita. Estação Natureza A Estação Natureza é um espaço de 5 mil metros quadrados, onde as crianças convivem com cavalos, coelhos, vacas, bezerro, carneiros, bodes, cabras, porquinhos, minhocas, marrecos, patos e até um búfalo. O local possui um lago artificial, galinheiro, tartarugário e viveiro de aves. As crianças também podem realizar passeios à cavalo e charrete e atividades como marcenaria, culinária, ordenha, recreação dirigida, jardinagem e oficina de teatro. A Estação Natureza fica na rua Edson Carneiro, 278, Santo Amaro, zona Sul e funciona aos domingos das 10 às 18 horas. O ingresso custa R$ 14,00 para crianças de 2 a 12 anos e R$ 9,00 para adultos. Jardim Zoológico O Jardim Zoológico de São Paulo possui mais de 3 mil espécies de animais. A mais nova atração do parque é um filhote fêmea de girafa que nasceu com 70 quilos e 1,80 metro de altura. Répteis, insetos, hipopótamos, aves, leões, macacos, elefantes, leopardos e animais em extinção estão distribuídas na instituição. O zoológico é localizado na avenida Miguel Stéfano, 4.241, zona Sul. A entrada custa R$ 7,00. Estudantes pagam meia-entrada e crianças de até 12 anos e adultos acima de 60 anos não pagam. Parque Recreio Cotia A minifazenda Parque Recreio Cotia possui uma série de atividades como: teatro, videokê, trenzinho, viveiro das araras, trilha ecológica na mata Atlântica, playground, carro bate-bate, trenó aquático, carrossel, barco egípcio, touro mecânico, roda gigante e um minizoológico com aves exóticas com pavões, emas, cisnes, faisão chinês, flamingos e pássaros importados. O parque possui também uma fazendinha com vaca, bezerro, cavalos, pôneis, patos, marrecos, coelhos e galinhas. O ingresso custa R$ 2,00 para pessoas acima de 12 anos. Para crianças até 12 anos é grátis. O vistante paga R$ 2,00 por atração. O parque fica no quilômetro 21 da rodovia Raposo Tavares, Cotia, Grande São Paulo, e funciona de terça a sexta das 10 às 17 horas e aos sábados, domingos e feriados das 10 às 18 horas. Planetário Mundo Estelar O planetário Mundo Estelar ensina às crianças a evolução da conquista espacial, a conquista da Lua, os planetas do sistema solar, asteróides, constelações, estrelas cadentes, os movimentos da Terra, via Láctea, cometas e sobre a importância da exploração espacial. O planetário fica na Rua Huet Bacelar, 407, Ipiranga, zona Sul e funcionas aos sábados e domingos das 15 ás 17 horas. O ingresso custa R$ 10,00. Zôo Safári O Zôo Safári funciona no mesmo lugar do antigo Simba Safári. Animas como leões, tigres e ursos, que antes viviam livres, agora estão isolados em um alambrado. Porém os macacos, girafas, dromedários, emas, zebras, antílopes, jacarés, tartarugas entre outros animais continuam soltos e passeando junto aos veículos dos visitantes. O Zôo Safári fica na avenida do Cursino, 6.338, Água Funda, zona Sul e funciona de quarta à sexta das 10 às 16h30min e aos sábados, domingos e feriados das 9h30min às 16h30min. O ingresso para maiores de 12 anos é de R$ 17,00. Seis pessoas maiores de 12 anos pagam R$ 47,00. Crianças de até 12 anos em um veículo não pagam. Contatos Estação Ciência - (0xx11) 3672-5364 Estação Natureza - (0xx11) 5685-6131 Jardim Zoológico - (0xx11) 5073.0811 Parque Recreio Cotia - (0xx11) 3609-3382 Planetário Mundo Estelar - (0xx11) 273-5500 Zôo Safári - (0xx11) 6336-2132 Veja nos links abaixo opções de passeios por parques de diversões e aquáticos e atividades para crianças nos shopping centers da cidade.