Fcesp: juros ao consumidor não subirão muito O aumento da taxa básica de juros da economia, a Selic, refletiu apenas a apreensão em relação ao mercado internacional e não deverá ser totalmente repassado para o consumidor. A avaliação é do economista Matheus de Azevedo da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fcesp). Segundo ele, os dados das pesquisas de opinião feita pela entidade recentemente junto a empresários do varejo na Região Metropolitana de São Paulo, até agora, não dão nenhum indício de que os juros serão elevados no varejo. Azevedo afirma que, mesmo com a elevação da previsão de inflação, de 3,9% ao ano para 4,8%, conforme o relatório trimestral de inflação divulgado na sexta-feira, a curva de inflação para os próximos anos é decrescente. Para ele, houve um alarde muito grande em relação à alta da Selic, pois os juros vinham caindo há dois anos. "Mesmo que haja alguma interferência nas taxas de juros do consumidor, ela será insuficiente para restringir as vendas do comércio", explicou Azevedo.