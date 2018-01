FCESP: preços no varejo têm alta de 1,20% O Índice de Preços do Varejo (IPV) medido pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FCESP) registrou alta de 1,20% em março. Em fevereiro, os preços caíram 0,94%. O grupo que mais puxou o Índice foi o de móveis e decorações, com alta de 9%. Segundo avaliação da FCESP, o comportamento dos preços destes produtos está relacionado à alta do dólar. Os preços do comércio automotivo também deram uma contribuição expressiva, registrando alta de 3,83%. O percentual reflete o recente reajuste de preços dos veículos pelas montadoras. O grupo de não-duráveis, no qual estão os alimentos e bebidas, registrou alta de 1,37%. Já os semiduráveis, como vestuário, calçados e tecidos, ajudaram a diminuir as altas, pois apresentaram queda de 1,01%. O comportamento destes itens está relacionado ao final de estação. As liquidações de verão, entretanto, já estão perdendo a força. Os preços do vestuário, por exemplo, tiveram variação positiva de 0,09%.