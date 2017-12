FCVS: desconto de 50% até 30 de dezembro Vence no dia 30 de dezembro o prazo para os mutuários da Caixa Econômica Federal que têm financiamentos imobiliários com cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), cujos contratos foram assinados a partir de primeiro de janeiro de 1988, se beneficiarem do desconto de 50% sobre o saldo devedor. A Medida Provisória 1.981-54, que estabelece o desconto, foi aprovada pelo Congresso Nacional e, nos próximos 15 dias, vai se transformar em lei. A data limite para obter o benefício é o próximo dia 30 de dezembro. A Caixa calcula que 188 mil famílias podem ser beneficiadas pelo desconto. As regras para contratos desse tipo valem para quem está com o pagamento em dia e estabelecem 50% de desconto sobre o saldo devedor na quitação antecipada do financiamento, ou ainda o pagamento pelo Valor Atual das Prestações Vincendas (VAPV). Nos dois casos, a Caixa pode financiar até 40% do saldo restante. Quem não está em dia com o pagamento pode renegociar a dívida com a Caixa e se habilitar ao desconto. Os mutuários que possuem contratos de gaveta também podem usufruir do desconto, desde que regularizem a situação junto à Caixa. Neste caso, há vantagem de não precisar pagar mais a taxa de 1% do saldo devedor, cobrada para a transferência do contrato para outro nome.