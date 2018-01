FCVS: perdão da Caixa é restrito A Associação Nacional dos Mutuários e Moradores (ANMM) lança hoje uma campanha em todo Brasil de esclarecimento dos direitos dos mutuários para a quitação da casa própria. Para o presidente da entidade, Adilson Machado, muitos consumidores estão sendo prejudicados por não poderem se beneficiar do "perdão da dívida" do saldo devedor garantido pela Medida Provisória, editada em outubro do ano passado, que quita os contratos assinados até dezembro de 1987, com cláusula do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS). "Muitos mutuários só estão encontrando dificuldades quando tentam buscar o benefício com a Caixa Econômica Federal", reclama. Situações como a do engenheiro civil José Machado Maluf estão sendo corriqueiras na ANMM. Em 1983, ele fez um financiamento para a compra de um imóvel na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Na época, a renda de Maluf não era suficiente para conseguir a quantia desejada. "O gerente disse que eu podia fazer o contrato com o meu pai, mesmo tendo ele um outro imóvel próprio", recorda-se. Os anos foram passando, Maluf pagou o apartamento, que na época custou o equivalente a R$ 50 mil. "Depois de 15 anos pagando, o meu saldo devedor hoje é de R$ 240 mil", diz. Quando soube da MP, Maluf viu que seu contrato se encaixa nas exigências e foi buscar a quitação com o "perdão" do saldo devedor. "Para minha surpresa, o fato de meu pai ter assinado o contrato comigo e de ter outro imóvel, a Caixa recusou-se a dar a quitação do FCVS", diz. "Houve época em que o FCVS permitia mais de um financiamento; não é justo que a Caixa não reconheça isso hoje", diz o presidente da ANMM. "O problema dessa medida provisória é que ao contrário de todas as leis é facultativa, pode ser empregada ou não. Nunca vi isso." ANMM (0--11) 3159-3108.