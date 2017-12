Febraban acredita que corte do juro hoje foi primeiro passo A queda na Selic, a taxa básica de juros da economia, de 26,5% ao ano para 26% na reunião de hoje do Comitê de Política Monetária (Copom) foi "positiva" e pode ser o primeiro passo para uma série de cortes "se a inflação cair". A avaliação é de Roberto Troster, economista-chefe da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban). Ele acredita também que a redução na taxa básica terá repercussão em custo menor para os juros nos empréstimos. "Quando se reduz o preço da farinha acaba repercutindo no valor do pãozinho e da pizza", exemplificou.