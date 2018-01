Febraban anuncia horários bancários para dias de jogos do Brasil A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou nesta segunda-feira os horários especiais, de acordo o Banco Central, para o funcionamento dos bancos nos dias dos próximos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Nesta terça-feira, 29, os bancos das capitais e regiões metropolitanas deverão funcionar das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h00; e os do interior das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 15h30, tendo em vista o jogo do Brasil contra Gana, que terá início as 12 horas. O jogo das quartas de final, caso a seleção seja classificada, será no próximo sábado, o que não afeta o funcionamento bancário. Se a seleção classificar-se até as semi-finais, o jogo ocorrerá dia 5 (quarta-feira), às 16 horas. Neste acaso, o horário bancário será das 9h30 às 14h30 em todas as regiões, conforme informou a Febraban.