Febraban aponta expectativa de inflação de 6% para 2005 Pesquisa feita pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) com 54 instituições bancárias na segunda semana de abril mostra que a projeção média do mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2005 é de 6%. Para os próximos doze meses, a expectativa é de que o índice seja de 5,65%. O mercado projeta uma Selic, a taxa básica de juros da economia, de 17,39%ao ano no fechamento de 2005 e de 15,10%, no final de 2006. Já para a taxa de câmbio, a projeção é de R$ 2,80 (final deste ano) e de R$ 2,97 (final de 2006). O mercado projeta um crescimento do PIB de 3,61% neste ano. A pesquisa da Febraban registrou as seguintes projeções para as contas externas: importações de US$ 74,77 bilhões e exportações de US$ 106,99 bilhões em 2005, com um saldo de transações correntes de US$ 6,64 bilhões. Para o investimento direto estrangeiro, a expectativa é de US$ 13,89 bilhões. No final de 2005, a pesquisa constatou que o mercado espera que o Risco Brasil esteja em 393,61 pontos. No final de 2006, de 371,14 pontos. O mercado projeta um crescimento de 17,62% nas operações de crédito da carteira total dos bancos em 2005, sendo 21,13% na carteira livre e de 13,27% na carteira direcionada. As operações de crédito para Pessoas Físicas deve ter um aumento de 22,98% e para Pessoas Jurídicas, de 17,58%.