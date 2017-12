Febraban avalia que 2004 será o ano do crédito O presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Gabriel Jorge Ferreira, disse que 2004 será o ano do crédito. Ele fez a afirmação ao comentar o pronunciamento feito ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que os bancos terão de investir em produção e emprego. Ferreira disse não ter dúvidas de que haverá expansão no crédito no próximo ano pelas medidas já adotadas pelo governo para reduzir uma série de distorções. Citou como exemplo a nova Lei de Falências, "que está em estágio adiantado no Congresso", e o aprimoramento de instrumentos financeiros como a Cédula de Crédito Bancário, "que logo será convertida em lei". De acordo com Ferreira, o governo adotou medidas também de estímulo às microfinanças e à formação de cooperativas de crédito, além de incentivar os créditos com débito em folha de pagamento. "Tudo terá efeito benéfico no aumento da expansão do crédito e os bancos já estão preparados." Ele estimou um crescimento no crédito de 15% em 2004, ante 4% em 2003.