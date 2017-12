Febraban avalia que Copom demonstra segurança ao reduzir juro A queda de um ponto percentual na taxa de juro básica da economia, a Selic, de 17,5% para 16,5% ao ano na reunião de hoje do Comitê de Política Monetária (Copom) demonstra uma política monetária "segura". A avaliação é de Roberto Troster, economista-chefe da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Troster disse que a queda de um ponto era "a esperada" pelos economistas-chefes consultados em pesquisa da entidade. Segundo ele, a redução continuada nas taxas de juros abre espaço para crescimento estimado de 15,8% no volume de crédito em 2004. Ele enfatizou também que o declínio nos juros nos últimos meses demonstra que a política monetária conseguiu "sucesso no combate à inflação, que converge para a meta inflacionária de 5,5% para 2004".