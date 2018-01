Febraban defende mudança na poupança e nega proposta A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reconheceu nesta quinta-feira que defende mudanças no cálculo da remuneração da caderneta de poupança, mas negou o envio de qualquer proposta ao governo federal nesse sentido. "O que fizemos foi mostrar a nossa preocupação com a fórmula que define a TR, mas achamos que o próprio governo é quem deve fazer qualquer alteração", afirmou o diretor de crédito imobiliário da entidade, Natalino Gazonato. Segundo ele, a preocupação se refere especificamente à fórmula que define a TR, que pelos critérios atuais não acompanha as reduções na taxa básica de juros (Selic). Gazonato ressaltou que "a TR não é spread", ou seja, os bancos não obtêm lucro com o fator de correção. "O banco paga a taxa ao poupador de um lado e do outro recebe do mutuário. O retorno vem do juro cobrado", disse. Conforme o diretor, houve uma "interpretação errada" de que os bancos estariam defendendo as próprias margens de lucro ao pedir a revisão do cálculo da poupança. "Nossa verdadeira preocupação é com quem toma os financiamentos, que são corrigidos pela TR", assegurou. Na análise do executivo da Febraban, em última instância, a manutenção da taxa referencial pode inviabilizar a própria continuidade da queda dos juros no País.