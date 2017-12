Febraban diz que pagamento a aposentados é tranqüilo O pagamento de pensionistas e aposentados do INSS transcorre normalmente nesta sexta-feira, sem nenhum incidente relativo às paralisações dos bancários, segundo levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) durante a manhã. Os cerca de 22,8 milhões de beneficiários do INSS recebem suas pensões e aposentadorias nos primeiros cinco dias úteis de cada mês mediante uma rede que compreende 15 instituições privadas, quatro bancos públicos federais e dez bancos públicos estaduais. A Febraban recomendou ontem aos associados que reforçassem o atendimento especial de que já dispõem os beneficiários do INSS nos cinco primeiros dias úteis do mês, como abertura antecipada de agências e reforço de numerário nos equipamentos de auto-atendimento.