Febraban esclarece dúvidas sobre SPB A Federação Brasileira de Associações de Bancos (Febraban) divulgou hoje um conjunto de respostas às principais dúvidas que executivos e usuários do sistema bancário ainda possuem em relação ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que entra em vigor oficialmente na próxima segunda-feira. Eis as questões com as respostas elaboradas por técnicos da Febraban especializados no tema: 1. A adoção da TED vai depender de quem envia ou de quem recebe os recursos? De quem envia a transferência e paga pelo serviço. 2. Quanto custará a TED? Será mais barata que o DOC? Os custos desses serviços, TED e DOC, são semelhantes e o valor das tarifas varia de banco para banco. Alguns grandes bancos de varejo divulgaram informações sinalizando com um valor básico de tarifa para a TED que corresponde a entre 70% e 100% do valor do DOC. Até a efetiva implantação do serviço, todos os bancos divulgarão suas tarifas aos clientes. 3. O SPB provocará concentração bancária e menor concorrência na prestação de serviços e na concessão de crédito, elevando as tarifas e taxas de juros? Com a entrada de novos bancos estrangeiros e o crescimento dos grandes bancos nacionais e internacionais, existe hoje no varejo bancário uma disputa muito maior entre as instituições, fato que tende a beneficiar os clientes, que passarão a contar com serviços cada vez melhores e a preços mais competitivos. Na realidade, a concorrência hoje é maior e beneficia os correntistas. O SPB não provocará alteração nessa concorrência. 4. A TED vai se popularizar? Sim, deverá ser, gradativamente, uma opção de transferência cada vez mais utilizada, especialmente por ser mais rápida. 5. O novo SPB limitará o valor das remessas imediatas de recursos? Não. As remessas só dependerão da existência de fundos disponíveis do cliente. 6. Qual o grau de conhecimento por parte das empresas sobre o SPB? As grandes corporações já vêm discutindo intensamente o assunto com os bancos, participando de seminários a respeito e acompanhando o intenso noticiário sobre o assunto. A Febraban forneceu gratuitamente para as principais entidades representativas das empresas - confederações, federações e associações, inclusive de micro, pequenas e médias empresas - um disquete com todo o conteúdo do Manual do SPB para que fosse colocado em seus sites à disposição dos associados. É o mesmo manual que está sendo usado pelos bancos para orientar funcionários e clientes. Além disso, tanto no site da Febraban quanto do Banco Central e dos bancos existe hoje amplo material sobre o SPB à disposição dos interessados, inclusive o Manual do SPB. 7. O que já foi feito em termos de divulgação? A Febraban já divulgou: - Um manual básico, incluindo um amplo conjunto de perguntas e respostas, utilizado tanto no treinamento dos bancários quanto na orientação dos clientes. Incluímos cópia desse manual na pasta que está sendo distribuída; - Um site com a versão eletrônica desse manual para os bancos exibirem em suas Intranets e também para os clientes no Internet Banking. Esse site foi enviado a 148 entidades empresariais (48 associações de pequenas e médias empresas, além de 203 entidades ligadas aos bancários - sindicatos, associações e confederações). Todos receberam um disquete com a versão eletrônica do manual, para ser colocada em seus sites e Intranets à disposição de seus funcionários e associados; - Um vídeo para os bancos apresentarem a funcionários e clientes; - Um campanha institucional veiculada em duas fases, uma agora no lançamento do SPB, com anúncios nos principais jornais do País, e outra, assim que a utilização da TED for ampliada para praticamente todos os clientes de bancos, com a eliminação de qualquer limite; - Todo esse trabalho institucional será complementado por material e campanha desenvolvidos pelos bancos para seus funcionários e clientes; - Além disso, dirigentes do Banco Central, dos bancos e das Clearings vêm participando de centenas de eventos sobre o SPB em todo o País e concedendo entrevistas com o objetivo de disseminar informações e responder às dúvidas dos clientes e da imprensa. 8. O que as empresas devem fazer para se adaptar ao SPB? As empresas só precisarão controlar seus fluxos de caixa, de forma a emitir TEDs com base no saldo disponível ou no limite de seus créditos contratados com a instituição. 9. Segundo alguns estudos, as empresas vão arcar com um custo adicional por causa da entrada em vigor do SPB, referente à perda de um dia útil de capital de giro. Isso ocorreria por causa do descasamento entre os pagamentos (imediatos) e recebimentos (demora de 1 ou 2 dias)? Com a entrada em vigor do novo SPB, as dívidas e créditos das empresas não sofrerão mudanças. Haverá apenas necessidade de ajustar o fluxo de caixa, algo que pode ser feito negociando prazos e formas de pagamento dos fornecedores para os valores mais expressivos. 10. A taxa de juro para financiamento de capital de giro vai aumentar? Não é esperado aumento da taxas de juros em decorrência do SPB. 11. Como os bancos estão tratando a questão das tarifas dos novos produtos? Da mesma forma que sempre fizeram no lançamento de outros produtos, ou seja, com competitividade (qualidade e preço) e divulgando ao público o início da cobrança antes de implantar o novo serviço. 12. Quanto os bancos já gastaram para a implantação do novo SPB? Não há um trabalho de consolidação desses gastos. O que podemos garantir é que os bancos estão investindo todo o necessário para oferecer aos clientes um sistema mais moderno, eficiente e seguro, com adoção da tecnologia mais avançada disponível no mercado internacional. Entre esses investimentos podem ser incluídos: - as participações nas Clearings; - a implantação de uma rede específica de comunicação de dados ? Rede do Sistema Financeiro Nacional, interligando o sistema financeiro: os bancos, as clearings e o Banco Central. - investimentos em hardware - integração dos novos sistemas criados para o SPB a todos os demais sistemas existentes (legado); - desenvolvimento de novos sistemas de informação; 13. Em quanto tempo deverá ser registrado um retorno desse investimento? Não se trata de um investimento tradicional com retorno mensurável e previsível. Trata-se de atender a uma necessidade do País, com um prazo definido pelo Banco Central. 14. Os clientes de bancos arcarão com algum ônus se emitirem cheques para pagamentos acima de R$ 5 mil? Apenas a partir de agosto, quando o BC deverá penalizar os bancos com um depósito compulsório extra, chamado de pré-depósito (um percentual relativo ao montante desses cheques e DOCS), poderá ocorrer custo adicional que seja repassado pelas instituições aos clientes. 15. Há informações de que o SPB vai impor maiores custos aos fundos, que terão de repassá-los aos cotistas, com o aumento das taxas de administração. Acreditamos que quaisquer custos iniciais de adequação da administração de reservas ao SPB poderão ser diluídos ao longo do tempo. Nas novas aplicações haverá uma regra de entrada e de saída de recursos clara e antecipadamente definida para todos os cotistas. Haverá apenas algumas restrições de horários para resgate ou aplicação, em função dos horários delimitados pelo BC para funcionamento do STR e das Clearings. 16. As operações realizadas no âmbito do SPB são irreversíveis, ou seja, não podem ser sustadas? Sim, imediatamente após a confirmação da operação pelas Câmaras ou pela STR. 17. Quem vai arcar com o custo de eventuais transações equivocadas? Todo o sistema está sendo desenvolvido com garantia de estabilidade e capacidade de assegurar total integridade dos dados das transferências, porém, no caso de equívoco, ele será de responsabilidade de quem o tiver cometido. 18. Se um pagamento não for efetuado ou for devolvido, como o cliente pode saber se o erro foi seu ou do banco? Se a transferência for feita por telefone, os dados serão digitados pelo próprio cliente. Dessa forma, será eliminada a possibilidade de erro por parte do banco. Se a transferência for feita na agência e os dados fornecidos pelo cliente estiverem corretos, o banco será o responsável por transmiti-los com exatidão. 19. Qual o grau de segurança que o sistema oferece contra fraudes e falsificações? Os procedimentos de segurança contra fraudes e falsificações são os mais eficientes conhecidos no mundo. O SPB trabalha com a mais moderna tecnologia de segurança existente.