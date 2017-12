Febraban espera que crédito represente 25% do PIB em 2003 O presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Gabriel Jorge Ferreira, estima que o volume de crédito subirá, no próximo ano, de 24% para 25% do Produto Interno Bruto (PIB). "As projeções feitas pela Febraban apontam para uma expectativa de crescimento do volume de crédito da ordem de 15% para o ano que vem. No volume global ainda é um impacto pequeno, de 24% para 25% do PIB", afirmou. Na avaliação do presidente da Febraban, fatores como a mudança do sistema legal provocada pela nova Lei de Falências e a criação de bancos de dados "positivos" sobre tomadores de empréstimos devem provocar queda do custo dos recursos destinados ao crédito. "Efetivamente já vem acontecendo uma redução dos juros", enfatizou. "Com crescimento da economia de 3,5% em 2004, presume-se que haverá um grande aumento de oferta de crédito até porque os bancos vão precisar migrar, gradualmente, para o setor produtivo", complementou. O presidente da Febraban espera um crescimento de demanda por crédito neste fim de ano. "Sentimos maior demanda por crédito a partir de medidas como a consignação em folha de pagamento. Além disso, havia demanda reprimida por causa dos juros altos, embora os juros ainda estejam altos, mas já melhoraram", afirmou. Segundo ele, "o mecanismo de desconto em folha de pagamento é um grande indutor de maior demanda por crédito pelo custo muito mais baixo que tem, provocado por sua simples operacionalização e uma qualidade de garantia muito maior do que as operações tradicionais", argumentou.