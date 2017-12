Febraban: greve dos bancários está ´mais ou menos´ sob controle O presidente do Bradesco e da Febraban, Márcio Cypriano, afirmou agora à tarde que a greve dos bancários está "mais ou menos" sob controle. "O Ministério Público já pediu o julgamento do dissídio, e nós vamos aguardar", disse, em rápida entrevista após encontro com o ministro Antonio Palocci, no Ministério da Fazenda. No Rio de janeiro, o Sindicato dos Bancários promove, na tarde desta quarta-feira, ato público e assembléia, em frente ao Fórum, no centro da cidade, contra o uso do instrumento judicial que garante a reintegração de posse de agências por instituições bancárias. A manifestação será realizada depois da passeata da categoria que sairá da Candelária às 16 horas, seguindo pela Avenida Rio Branco e até chegar à sede do Tribunal de Justiça do Rio, na Avenida Antônio Carlos. O presidente do Sindicato, Vinícius Assumpção, disse que o "interdito" é um instrumento judicial usado por fazendeiros contra as ocupações realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e não se aplica à greve da categoria, que negocia melhores salários e condições de trabalho. Ele disse que não há reunião agendada com os banqueiros depois do encontro realizado ontem com a Fenaban, que não resultou em acordo. "Estamos num impasse, mas acreditamos que só o diálogo pode resolver a situação e não a Justiça do Trabalho. Não houve avanço porque os banqueiros insistem na proposta inicial de aumento de 8,5% e continuam as ameaças de corte de ponto e demissão", afirmou. Encontro com Palocci Na saída do encontro com Palocci, o executivo não quis fazer comentários sobre o assunto discutido com o ministro. Disse ter sido apenas uma visita "de cortesia" para trocar idéias com o ministro. "Periodicamente, nós fazemos uma reunião no Ministério para trocar idéias. O ministro quer sempre saber como a gente vê o mercado. É um visita mais de cortesia, na qual procuramos colocar as percepções do mercado", relatou Cypriano.