Febraban recebe mais de 100 ligações sobre SPB A Central de Controle da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) recebeu mais de 100 ligações de instituições financeiras, sendo que 60% solicitando esclarecimentos em relação à aplicação do limite das Transferências Eletrônicas Disponíveis (TEDs) de R$ 5 milhões. As mudanças de horários de liqüidação que haviam sido adiadas pelo Banco Central foram o segundo motivo de ligações dos bancos. Em teleconferência dos principais bancos do País com o Banco Central, realizada às 17h desta segunda-feira, não foi registrado nenhum problema significativo. Segundo comunicado da Febraban, os participantes consideraram que "o primeiro dia do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) foi um sucesso, com dificuldades menores do que as previstas numa operação desse porte e complexidade, com tantos participantes envolvidos". De acordo ainda com o comunicado, o SPB teve um bom desempenho no seu primeiro dia de atividade. "Os poucos problemas ocorridos foram em número inferior ao que se verifica em dias normais e puderam ser superados rapidamente, permitindo às instituições financeiras participantes cumprirem os novos horários de liqüidação estabelecidos pelo Banco Central". Leia no especial: "Seu dinheiro vai circular mais rápido"