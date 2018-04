Febraban: SPB não muda fundos de investimento José Carlos Lima de Abreu, coordenador de divulgação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), disse que nada muda em relação aos fundos de investimento com a entrada em vigor, a partir da próxima segunda-feira, do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro. Alguns bancos estão exigindo que para valores superiores a R$ 5 mil haja a necessidade de esperar a liqüidação da compensação de cheque para realizar a operação financeira e desestimulam a realização de operações sobre os cheques com valores superior a R$ 5 mil, informando que o investidor pagaria uma taxa de juros mensal da ordem de 12%. Como os fundos de renda fixa estão rendendo pouco mais de 1% ao mês, o investidor é induzido a deixar o cheque ser compensado para depois realizar a aplicação financeira. Lima de Abreu disse que efetivamente os cheques e DOCs no valor igual ou superior a R$ 5 mil vão ter uma penalização somente a partir de agosto deste ano, quando o Banco Central exigirá que a instituição financeira faça um pré-depósito no BC sem remuneração. Alguns bancos estão se antecipando e já estão exigindo, a partir de hoje, que cheques com valores iguais ou superiores a R$ 5 mil sejam compensados antes de ser realizada a operação. De acordo com Lima de Abreu, a exigência eventual de que alguma instituição financeira esteja realizando no momento é uma situação comercial individual. Segundo ele, o novo SPB começará a operar em 22 de abril com os bancos oferecendo aos clientes a Transferência Eletrônica Disponível (TED) de valor igual ou superior a R$ 5 milhões. Lima de Abreu afirmou que as TED existirão de uma forma excepcional para valores inferiores a R$ 5 milhões somente para operações na Bolsa de Valores e BM&F. Se algum banco desestimular a aplicação em fundos de investimento com cheques superiores a R$ 5 mil, terá uma decisão administrativa individual e assumirá o risco concorrencial.