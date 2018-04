Febrafarma quer atrelar preço de remédios ao dólar A Câmara de Medicamentos (Camed), composta por representantes dos Ministérios da Fazenda, da Saúde e da Justiça, recebeu proposta da Federação Brasileira da Indústria de Medicamentos (Febrafarma) sobre reajuste do preço dos medicamentos por tempo determinado. Se aprovado pela Camed, o projeto flexibilizará a formação de preços dos medicamentos ao consumidor, conforme o vaivém da cotação do dólar. A defasagem dos preços dos medicamentos chegou a 15% no período em que o dólar ultrapassou os R$ 3,50. A queixa da indústria de medicamentos deve-se ao tabelamento e congelamento dos preços, impedindo o repasse. Por causa das perdas, a indústria paulista de medicamentos chegou a demitir trabalhadores em julho. Dos custos da indústria, 30% são cotados em dólares. O presidente da Febrafarma, Ciro Mortella, afirma que a defasagem sobre os preços dos medicamentos surgiu quando o dólar superou R$ 2,36. O mecanismo sugerido pela Febrafarma leva em conta a arbitragem do valor da moeda americana, sempre que passar do te to. Essa arbitragem implica reajuste de preços temporários, até que o dólar volte ao nível considerado aceitável. "Esse mecanismo possibilita a avaliação dos custos e dos preços dos medicamentos, de tempos em tempos, para que o segmento consiga atravessar essa fase", frisa Mortella. Ou seja, os preços das drogas subirão ou descerão, conforme a desvalorização do real.