Fechado acordo final para venda do Sudameris O italiano Banca Intesa SpA informou que assinou o acordo final para vender a sua participação de 94,57% do Sudameris Brasil para o Banco ABN Amro Real. "Esperamos finalizar a transação durante o terceiro trimestre, assim que forem obtidas as autorizações relevantes", informou o banco italiano. O ABN Amro está pagando 688 milhões de euros (US$ 816,24 milhões) pelo negócio, anunciado em abril.