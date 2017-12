Fechamento: juros e dólar em queda Os juros de curto prazo, que vinham subindo fortemente após a aposta perdida de muitos investidores no mercado de nova queda no curto prazo da Selic - taxa de juros básica da economia -, voltaram a assistir a uma intervenção do Banco Central hoje, contendo a especulação que marcou os últimos dias. (veja matéria relacionada no link abaixo). Os títulos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, melhor indicador dos juros de longo prazo, no entanto, continuam projetando queda das taxas, imunes às oscilações do curto prazo. Suas cotações fecharam em 18,28% ao ano, frente a 18,46% ao ano ontem. A forte entrada de dólares, dado o panorama otimista, ao menos no curto prazo, tanto na economia brasileira, como na americana, fez caírem as cotações da moeda em 0,11%, para R$ 1,08020, após a cotação haver atingido uma mínima hoje de 1,7930. Segundo analistas, o patamar de R$ 1,80 é considerado adequado tanto pelo governo, quanto pelos exportadores. O Ibovespa teve uma valorização de 1,25%. O destaque foi a oferta do consórcio controlador da Bandeirante Energia, que tem a portuguesa EDP como acionista majoritário, de compra das ações da companhia, com o surpreendente prêmio de 81,5%. O Dow Jones - Índice das ações mais negociadas da Bolsa de Nova Iorque - ficou praticamente estável hoje, fechando em queda de 0,02%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova Iorque- teve um aumento de 2,64%.