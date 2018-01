Fechar refinaria Ipiranga seria último recurso, diz sócio O sócio do Grupo Ipiranga e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, afirmou à Agência Estado que o fechamento da refinaria Ipiranga, a mais antiga do grupo seria "o último recurso" para resolver os problemas que a unidade vem enfrentando. Ele explicou que a refinaria vem sendo afetada pela defasagem entre os preços dos derivados de petróleo no mercado interno com as altas cotações do barril no mercado internacional. Porém, o executivo considera que várias soluções estão em estudo pelo grupo, para atenuar o problema da defasagem. "Mas fechar mesmo as portas da refinaria, isso seria o último recurso mesmo. É uma das unidades mais antigas do grupo", reiterou. O executivo fez os comentários em resposta aos rumores veiculados na imprensa de que a unidade fecharia as portas.