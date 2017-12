Fecombustíveis promete contratar 6 mil para primeiro emprego A Federação Nacional de Comércio de Combustíveis (Fecombustíveis) se comprometeu hoje com a criação de 6 mil vagas, até março de 2004, dentro do Programa Primeiro Emprego. Desde o lançamento no início de novembro, mais de 1,1 mil empresas já aderiram ao projeto, segundo o Ministério do Trabalho. A Fecombustíveis é a terceira federação empresarial a aderir ao programa. A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip) se comprometeu a criar 10 mil vagas em três anos. A Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Paraná (Faciap) oferecerá mil vagas com o estímulo financeiro do programa e mais 300 postos sem o financiamento público até março. Pelo programa, as empresas com faturamento de até R$ 1,2 milhão recebem R$ 200 bimestralmente por um ano para cada jovem de 16 a 25 anos contratado. Empresas com faturamento maior recebem R$ 100 pelo mesmo período. Durante os 12 meses do programa, as empresas têm de aumentar ou manter o número de empregados na folha de pagamento, uma medida para evitar que os postos de trabalho do Primeiro Emprego sejam usados como mão-de-obra barata para substituir funcionários existentes.