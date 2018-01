Fecomércio aponta melhora da expectativa de consumo em agosto O Índice de Intenção do Consumidor (IIC), medido pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), registrou em agosto alta de 0,05% em relação a julho e de 14,15% frente a agosto do ano passado. A alta do índice foi motivada pela melhora do otimismo dos consumidores com relação ao cenário atual. Este componente representa 40% do IIC. Com relação à perspectiva de longo prazo, que reponde pelos 60% restantes, houve uma queda de 0,66% na comparação com julho e uma alta de 20,74% em relação ao ano passado. De acordo com análise da assessoria econômica da entidade, a retomada do ânimo do consumidor pode se refletir sobre o varejo num prazo médio de 60 dias. Este fato sinaliza a possibilidade de que a reativação econômica ocorra por meio do consumo, que em julho atingiu o "fundo do poço". "Diversos dados conjunturais permitem a conclusão, como a estabilidade da inflação, o encaminhamento das reformas pelo governo e a relativa tranqüilidade no cenário internacional", avaliou o diretor-executivo da entidade, Antônio Carlos Borges. Segundo ele, há também uma percepção dos consumidores de ligeira queda do desemprego, um dos fatores de maior peso na perspectiva do consumidor.