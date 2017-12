Fecomercio aponta que receita do Natal é maior ou igual a 2002 Sondagem da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) entre os dias 15 e 20 deste mês, com 200 estabelecimentos comerciais da Capital e região metropolitana, mostra que para 66% dos comerciantes o faturamento proveniente de vendas de Natal está melhor ou igual se comparado ao do mesmo período do ano passado. Na primeira semana do mês, apenas 55% dos entrevistados achavam que o desempenho estava superior ou similar ao de 2002 e, na segunda semana, esse porcentual já tinha crescido para 62%, conforme sondagens anteriores da própria Federação. A última sondagem é a terceira consecutiva da Fecomercio-SP realizada especialmente para medir o desempenho do varejo em dezembro, mês responsável por 30% do faturamento anual do comércio. A Assessoria Econômica da Fecomercio-SP observa que, da segunda para a terceira semana deste mês, o grupo que apresentou maior alta no faturamento foi o de bens não-duráveis, cujos principais produtos são os alimentícios. "O crescimento das vendas de alimentos e bebidas é normalmente esperado e ocorre próximo ao Natal, tendo relação direta com os preparativos da ceia natalina e da festa de reveillon", informa a Assessoria de Imprensa da Federação. Para 67% dos empresários do grupo de semiduráveis (roupas, sapatos e tecidos) consultados, o faturamento na terceira semana de dezembro foi igual ou melhor do que o mesmo período de 2002. Na sondagem relativa à segunda semana do mês, esse mesmo percentual era de 62%. Pagamentos A forma de pagamento escolhida pelos consumidores continua a ser o cartão de crédito, que foi usado em 66% das vendas gerais realizadas no período entre os dias 15 e 20. O cheque pré-datado é a maneira menos usada, o que demonstra maior cautela do comerciante para conter a inadimplência. Outra sondagem da Fecomercio-SP com 1.730 paulistanos entre os dias 20 e 22 de dezembro, em 12 pontos de comércio da capital paulista, indica que 18% dos entrevistados creditaram ao medo de se endividar o principal fator considerado no momento de decidir sobre o que comprar.