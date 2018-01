Fecomercio aponta queda na confiança do consumidor em abril O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) apresentou queda de 3% em abril na Região Metropolitana de São Paulo, atingindo 141,9 pontos. O indicador foi calculado pela Federação do Comercio do Estado de São Paulo (Fecomercio) e mostra a segunda retração consecutiva neste ano. Em março, o ICC era de 146,37 uma queda de 0,6% em relação a fevereiro. A escala da Fecomercio varia de 0 a 200 e mostra pessimismo abaixo de 100 pontos e otimismo acima deste patamar. Na avaliação da assessoria econômica da Fecomercio, expressa por meio de nota à imprensa, o índice vinha sendo sustentado por expectativas quanto à melhoria dos indicadores de renda e emprego. "Neste mês, os resultados indicam uma redução destas perspectivas que, até o momento, só apresentaram sinais tímidos de recuperação", afirmaram os economistas no documento. Além disso, segundo eles, os consumidores manifestam uma preocupação maior com o fato de que as sucessivas elevações da Selic, a taxa básica de juros da economia, e os recentes repiques inflacionários venham a afetar ainda mais sua renda e, conseqüentemente, sua capacidade de honrar os compromissos financeiros. Pesquisa O ICC é apurado mensalmente pela Fecomercio desde 1994. O indicador mede o otimismo dos consumidores levando em conta suas condições econômicas atuais e suas expectativas quanto à situação do país no médio prazo. O índice de intenções atuais considera o período de 30 dias e tem peso de 40% no cálculo do ICC, ante 60% de contribuição vinda do índice de intenções futuras, que avalia o período de 12 meses. A metodologia permite avaliar as respostas por idade, renda e por sexo. A margem de erro é de 3%. Atualmente, o índice da Federação é um dos indicadores usados como referência nas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), cuja reunião de abril tem início hoje.