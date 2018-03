Fecomercio aponta queda nas vendas do Dia das mães O faturamento do comércio na região metropolitana de São Paulo foi 8,3% menor com as vendas do Dia das mães, na comparação com as vendas do ano passado. A constatação é resultado de uma sondagem feita com 55 lojistas pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). A maioria dos comerciantes (62,2%) informou que os resultados ficaram abaixo de suas expectativas e apenas 37,8% disseram que os números não destoaram de suas projeções. As lojas de eletrodomésticos, móveis e decoração foram as que amargaram a maior perda, de 9,5%. Já o comércio de calçados e roupas recuou 8,5%. Apenas os produtos não-duráveis tiveram um desempenho menos desfavorável, caindo 2,7%. Neste grupo estão incluídos os perfumes, cosméticos e flores. O cartão de crédito foi a forma de pagamento mais utilizada, respondendo por 48,6% das transações. Em seguida vieram o pagamento à vista (18,9%) e o cheque pré-datado (13,5%).