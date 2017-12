Fecomercio apura alta de 1,22% para cesta de compras em SP A variação de preços dos produtos que compõem a cesta de compras da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) registrou alta de 1,22% em novembro. Os alimentos foram os itens que mais pressionaram a cesta, subindo 1,55%, com destaque para óleos e gorduras (8,30%) e farinhas, féculas e massas (4,03%), influenciados por oscilações dos preços externos. O arroz, com variação de 3,7%, também foi afetado por este fator. Já o clima determinou a alta de 22,28% dos tubérculos, féculas e legumes, cujos preços estiveram muito voláteis no período. A carne, por outro lado, se estabilizou, depois de subir nos últimos meses, por causa das exportações e a entressafra. O grupo de aves e ovos caiu 3,13%. Os produtos de higiene e limpeza em novembro tiveram queda de 2,59% e 0,46%, respectivamente. Segundo a Assessoria econômica da Fecomercio SP, no final do ano passado e início de 2003, estes produtos subiram muito, pressionados pela alta do dólar. Ao longo deste ano, os preços estão sendo alinhados, na tentativa de recuperar as vendas. Com a alta de novembro, a terceira consecutiva da cesta, a variação acumulada é de 10,63%. Em outubro, a variação tinha sido de 1,93%.