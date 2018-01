Fecomercio apura estabilidade na inadimplência em abril O nível de inadimplência dos consumidores na Região Metropolitana de São Paulo ficou estável em abril, segundo pesquisa divulgada hoje pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio), por meio de nota à imprensa. Entre os endividados, 45% afirmaram ter contas em atraso - porcentual idêntico ao de março e levemente abaixo do de abril (46%). Do total de inadimplentes, o número de consumidores que informaram não ter condições para honrarem seus compromisso ficou em 22%. Trata-se do menor resultado desde que a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) começou a ser apurada, em fevereiro do ano passado. O porcentual de inadimplentes sem condições para honrarem suas dívidas em abril é bem inferior aos 34% dos consumidores com dívidas em atraso e que afirmavam o mesmo em março. Até então, o nível mais baixo havia sido registrado em dezembro do ano passado, de 23%. De acordo com os economistas da Fecomercio, a melhora nos níveis de renda e emprego, ainda que discreta, leva o consumidor a acreditar que poderá pagar suas dívidas, total ou parcialmente. "Por enquanto, é uma expectativa que ainda não provocou queda na inadimplência", afirmaram os profissionais por meio de nota à imprensa. Consumidores endividados Apesar dos bons números detectados pela Fecomercio em relação à inadimplência em abril, houve um aumento do número de consumidores endividados para 63% ante 61% em março. Segundo a assessoria econômica, o resultado ainda pode ser considerado positivo, apesar da elevação, já que é o segundo menor patamar da série histórica. Em abril do ano passado, 68% dos consumidores entrevistados diziam possuir dívidas. Pesquisa A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor foi lançada pela Fecomercio em fevereiro de 2004 e é coletada mensalmente com aproximadamente mil consumidores da Região Metropolitana de São Paulo. O objetivo da Peic, segundo a Federação, é diagnosticar o grau de comprometimento de renda, endividamento e inadimplência das pessoas com dívidas como cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal ou prestações em geral.