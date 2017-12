Fecomércio apura maior queda de preços desde junho de 2002 Os preços no varejo do Rio de Janeiro registraram queda recorde no mês de março. Segundo pesquisa do Instituto Fecomércio-RJ, o Índice de Preços do Comércio Varejista Amplo (IPCV-Amplo) registrou no mês queda de 0,79% no município do Rio de Janeiro, ante fevereiro. Esta foi a maior queda registrada desde o início da série, que começou em junho de 2002. Em fevereiro deste ano, o índice tinha apresentado alta de 0,09% e, em janeiro, queda de 0,01%. Com o resultado de março, o IPCV-Amplo acumula queda de 0,70% nos três primeiros meses de 2004. Ao longo dos últimos 12 meses, o IPCV-Amplo acumulou alta de 1,92%. Para o diretor do instituto, Luiz Roberto Cunha, o resultado foi influenciado pela boa safra, que contribuiu para manter estáveis ou em queda os preços dos alimentos, e à pequena demanda. "O consumo vem caindo, como conseqüência da redução da renda", explicou o economista, em comunicado da instituição. Setores De acordo com a pesquisa, a maior queda de preços, em março, foi registrada no grupo Manutenção Predial, com produtos em queda de 1,78%. O comportamento do grupo foi influenciado pelas quedas nos preços de Esponja de Limpeza (-8,72%), do Amaciante e Alvejante (-4,45%) e Sabão em Pó, (-3,69%). Os outros grupos que apresentaram variações negativas foram Saúde e Higiene Pessoal (-1,60); Alimentação (-1,57%); e Artigos de Residência, ( -0,22%). Porém, apresentaram altas de preço os grupos Veículos (1,47%) e Despesas Pessoais (0,97%). Os produtos que mais aumentaram de preço foram Lubrificantes (3,92%) e Automóveis Novos (3,63%). Para a apuração do índice são coletados mensalmente 37.840 preços de 1.892 produtos, em 720 pontos comerciais. A população alvo é integrada por famílias com renda mensal de até 40 salários mínimos.