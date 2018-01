Fecomercio lança fundação de previdência complementar A Federação do Comércio de São Paulo (Fecomercio) lançou hoje sua fundação de previdência complementar, que oferecerá a empregados e patrões planos de aposentadoria. O fundo será gerido pelo banco Itaú. Batizada de Fundação Fecomercio de Previdência Associativa, a entidade funcionará oferecendo planos, com uma taxa de administração de 0,5%, para qualquer pessoa filiada a uma associação de classe, desde que essa tenha um contrato firmado com o plano. Até agora, cinco entidades já aderiram ao plano da Fecomercio: a Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo, o Sindicatos das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais do Estado de São Paulo, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo. "Estabelecemos um prazo de dois anos para termos um milhão de participantes. É um número factível, dentro das possibilidades dos nossos 149 sindicatos", diz o presidente da Fecomercio, Abram Szajman, ressaltando que espera uma contribuição média dos participantes em torno de R$ 50 reais. "Com isso teremos R$ 120 milhões nos dois anos."